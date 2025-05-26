في بلدة جنوبية.. الجيش يضبط جهاز تجسس إسرائيليّ

أفادت معلومات " " بأن الجيش إزال ساتراً ترابياً أقامه جيش العدو في خلّة غاصونة عند خراج بلدة بليدا في .

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وأوضحت المعلومات أن مُديرية المخابرات في الجيش عثرت على جهاز تجسس يتضمن كاميرا بالقرب من الساتر، وقد تم تفكيكه من قبل فريق من فوج الهندسة في الجيش.