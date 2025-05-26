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لبنان

في بلدة جنوبية.. الجيش يضبط جهاز تجسس إسرائيليّ

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:52
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن الجيش إزال ساتراً ترابياً أقامه جيش العدو الإسرائيلي في خلّة غاصونة عند خراج بلدة بليدا في جنوب لبنان.
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وأوضحت المعلومات أن مُديرية المخابرات في الجيش عثرت على جهاز تجسس يتضمن كاميرا بالقرب من الساتر، وقد تم تفكيكه من قبل فريق من فوج الهندسة في الجيش.
 
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