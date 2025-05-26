Advertisement

لبنان

أيّ سلاح يُنجز التحرير الثاني جنوباً؟

Lebanon 24
26-05-2025 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1366368-638839206241374558.png
Doc-P-1366368-638839206241374558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": شهدت انتخابات الجنوب تعبئة حزبية واستثنائية قادها "الثنائي الشيعي" وجاءت رسائله بمثابة فتوى لانتخاب مرشحيه تحت عنوان "الثنائي الوطني"، محوّلاً ضغطه لتأمين التزكية وإعادة تفويضه مجدداً للتمسّك بسلاحه وخياراته. وبينما تزامنت الانتخابات مع ذكرى المقاومة والتحرير، لم تتساءل البيئة التي منحت تفويضاً سياسياً لـ"حزب الله"، عن الطرق والأساليب المناسبة لإنجاز "التحرير الثاني"، وهو أمر له دلالات في ما يتعلق بالملفات المطروحة حول العلاقة بين "حزب الله" والدولة. وإن كانت الدولة أمّنت الانتخابات، لإثبات قدرتها على الإمساك بالوضع الأمني في الجنوب، فإن جهودها لحصر السلاح واستعادة القرار جنوباً، ستواجه تعقيدات كثيرة في المرحلة المقبلة، لجهة تطبيق اتفاق وقف النار وتنفيذ بنوده المتعلقة بالسلاح استباقاً لضغوط محتملة على لبنان وفق ما تدلي به نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس
Advertisement
ستواجه الدولة أيضاً استعصاءات في جمع السلاح الفلسطيني، إذ إن عدداً من الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة تطالب بمنحها ضمانات. ورغم أن تسليم السلاح الفلسطيني قد حسمه الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لبيروت، فإن تحديد جدول زمني له في المخيمات يواجه معضلات عدة خصوصاً في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية غير المنضوية في منظمة التحرير، لا سيما حماس التي وإن أعلنت أنها منفتحة على التجاوب مع مطالب الدولة، لا توافق على ما طرحه عباس في بيروت. على أن تسليم الجيش أمن المخيمات وإن كان يشكل مساراً منفصلاً عن سلاح "حزب الله" فإنه يرتبط به من نواحٍ عديدة، انطلاقاً من التحالف بين الحزب وحماس، وما شكله من تنسيق في حرب إسناد غزة. ومنذ الآن وضعت فصائل مثل حماس نفسها خارج الاتفاق مع الدولة اللبنانية، وبدأت تتحضر لحملة ترفض تسليم السلاح وتعتبره ضمانة لحماية المخيمات.
 
تريد حماس والجهاد الإسلامي أن يكونا شريكاً أساسياً في الحوار حول السلاح، ولذا قد تعود الأمور إلى المربع الأول وسط حملة تخوين لعباس، وطرح شكوك حول توقيت طرحه ملفّ السلاح، وتعتبر حماس وفق مصادر فلسطينية أن طرح عباس ينطلق من قرار دولي لتوسيع الضغط على حماس في الشتات. 
 

لكن الدولة وفق المعلومات، لن تسير بخطتها لسحب السلاح الفلسطيني في شكل مجزّأ، إذ تقول المصادر أن لا استثناء لحماس والجهاد، ولن يقبل لبنان أي نقاش بشأن السلاح في شكل منفصل، فلا يمكن تسلّم الدولة أمن المخيمات وإبقاء السلاح لدى فصائل معينة. كما أن الدولة لن تنجر الى الصدام مع أي طرف فلسطيني يسعى لتوفير ذرائع للتمسك بالسلاح.
 
وعما إن كان طرح ملف السلاح الفلسطيني يهدف إلى استغلال فرصة الضغط الدولي على حماس للانتقال إلى طرح سلاح الحزب، تقول مصادر سياسية إن ملف سلاح الحزب مدرج في اتفاق وقف النار وهناك دعوة من رئيس الجمهورية جوزف عون للحوار لتسليم السلاح، وليس الأمر مرتبطاً بنزع الذرائع من "حزب الله" بل هدفه حصر السلاح بيد الدولة وليس التآمر على الحزب. 
 
سلاح حماس وغيرها داخل المخيمات لم تعد له وظيفة في مواجهة إسرائيل من لبنان، كما أن سلاح الحزب لا يشكل اليوم رافعة للتحرير، والمطلوب إفساح المجال للدولة لتؤدّي دورها بكل الوسائل لدفع الاحتلال إلى الانسحاب وإعطاء اللبنانيين فرصة لابتكار أشكال مناسبة وطرق تنجز التحرير الثاني، خصوصاً أن المقاومة لم تعد نفسها كما كانت في 25 أيار 2000. وفي هذه الذكرى نحن أمام احتلال ثانٍ لا يبدو أن سلاح الحزب هو الخيار لإخراجه من أرضنا.
 
مواضيع ذات صلة
مستشار عباس لـ"الحدث": أي سلاح خارج "منظمة التحرير" سلاح مشبوه ولا يخدم القضية الفلسطينية
lebanon 24
27/05/2025 08:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مورغان أورتاغوس: لبنان أنجز في 6 أشهر ما لم ينجزه في 15 عاماً والولايات المتحدة دعت إلى نزع سلاح "حزب الله" بالكامل
lebanon 24
27/05/2025 08:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحوار ضمن قواعد وطنية هي حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وايقاف كل اشكال العدوان واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية تحقق التحرير والحماية ورفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان
lebanon 24
27/05/2025 08:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في "رسالة التحرير": تحية للمقاومين والشهداء والشكر لأبناء الجنوب
lebanon 24
27/05/2025 08:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2025-05-27
01:15 | 2025-05-27
01:10 | 2025-05-27
01:00 | 2025-05-27
00:28 | 2025-05-27
00:26 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24