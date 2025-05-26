جزين: انقلاب السحر على "ساحر معراب"

Advertisement

كتبت رلى في" الاخبار": في ميزان الأرباح السياسية، تُحتسب للتيار الوطني الحر بمكيال ، إذ لم تندمل بعد الجروح التي خلّفتها انتخابات 2022، حين انتزعت مقعدَي في ، موجّهة له ضربة قاسية.وسواء كانت تلك الخسارة نتيجة لسوء إدارة المعركة، أو بسبب التصدّعات الداخلية التي شلّت التنظيم الحزبي وأفضت إلى انسحابات وخصومات، أبرزها خروج النائب السابق زياد أسود ومجموعة من مناصريه، فإن النتيجة هي نفسها: خسارة مؤلمة للتيار في إحدى قلاعه الحصينة.لذلك، فإن للفوز الأخير طعماً مختلفاً، إذ تمكّن التيار من إصابة عصفورين بحجر واحد: «القوات اللبنانية» من جهة، وأسود من جهة أخرى، ليدخل جزين، مساء السبت، «فاتحاً». بعد فوزها ببلدية ، دخلت «القوات اللبنانية» معركة جزين على قاعدة «الربح يجرّ الربح»،، وتعاطى القواتيون مع مساعي التوافق بينهم وبين التيار والنائب إبراهيم من موقع قوة. فرفعوا سقف الشروط في المفاوضات إلى حد بدا وكأنهم يريدون إفشالها والسير كما حصل في زحلة منفردين.لكن، وعلى عكس ما خطّطت له معراب، انقلب السحر على الساحر. فالمعركة التي أرادتها القوات بوابة انتصار جديد تحوّلت إلى انتكاسة مدوّية، إذ خسرت لائحتها جميع المقاعد، في ما يشبه الانهيار الكامل أمام تحالف – عازار، الذي حصد فوزاً كاسحاً بنتيجة 18–0، وبفارق يقارب 800 صوت. غير أن المعركة لم تنتهِ بعد. الساحة المقبلة هي اتحاد بلديات جزين، مع سعي القوات إلى السيطرة على في الأقضية. لكن أول امتحان جاء مخيباً: في ، خسرت نيكول الجميل، شقيقة الجميل والمدعومة من القوات والكتائب، أمام رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر، بفارق كبير (22 مقابل 11 صوتاً)، في مؤشر إضافي إلى أن المشهد السياسي مقبل على تحوّلات أعمق مما تظنّ معراب.