زيارة "حزب الله" لقصر بعبدا.. مسار كامل من الاستعدادات

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تفيد مصادر مطلعة أن الزيارة التي قام بها وفد من " " إلى رئيس الجمهورية أمس جاءت بعد تقاطع عدة معطيات داخلية وخارجية.ولفتت المصادر إلى أن أولى هذه المعطيات هو التحسن الملموس في الوضع الأمني، لا سيما في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة على جبهة الجنوب بين "حزب الله" وإسرائيل، والذي خفف من منسوب التوتر.أما النقطة الثانية، فتتعلق بتحسّن الواقع التنظيمي والسياسي للحزب، خصوصًا في ما يتصل بعملية ترميم بنيته الداخلية وتعزيز قدراته التنظيمية.وأشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت بعد استكمال الاستعدادات والاتصالات بين الحزب ورئاسة الجمهورية، بما يشمل التنسيق حول عدد من النقاط السياسية التي تم الاتفاق عليها حتى قبل حصول اللقاء.وتعتبر هذه الزيارة بمثابة تثبيت للتفاهمات التي نضجت في الكواليس خلال الأسابيع الماضية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الداخلي، وارتباطه بالتحولات الإقليمية الجارية.