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لبنان

سفير بريطانيا: دعم المملكة المتحدة مستمر

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:52
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كتب سفير بريطانيا هاميش كاول على منصة "إكس": "الحدود الشرقية مع سوريا. رأيت الأسبوع الماضي كيف تدعم قواعد التشغيل الأمامية الجديدة للجيش اللبناني مكافحة التهريب وتعزز أمن الحدود. أشدت بجنود فوج الحدود البري الثالث لعملهم الدؤوب في الدفاع عن لبنان. دعم المملكة المتحدة مستمر". 
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