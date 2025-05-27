سفير بريطانيا: دعم المملكة المتحدة مستمر

كتب سفير على منصة "إكس": "الحدود الشرقية مع . رأيت الأسبوع الماضي كيف تدعم قواعد التشغيل الأمامية الجديدة للجيش اللبناني مكافحة التهريب وتعزز أمن الحدود. أشدت بجنود فوج الحدود البري الثالث لعملهم الدؤوب في الدفاع عن . دعم المتحدة مستمر".

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