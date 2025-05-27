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لبنان

في هذا التاريخ.. انتخابات عامة للمجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:49
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اجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي في لبنان، وقرر بحسب بيان، "اجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي بتاريخ الاثنين 16 حزيران، في مركز الاتحاد المطار منطقة الشحن الجوي شركة MEAS  مقابل الرادار من التاسعة صباحاً حتى الأولى بعد الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات اسبوع بنفس المكان والتوقيت.
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يفتح باب الترشحات ابتداءً من تاريخ 27/5/2025 حتى تاريخ 13/6/205 وتقدم الطلبات لأمين السر في مكتب رئيس الاتحاد من التاسعة صباحاً حتى الأولى بعد الظهر.
 
 
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