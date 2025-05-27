في هذا التاريخ.. انتخابات عامة للمجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي

Advertisement

اجتمع لاتحاد النقل الجوي في ، وقرر بحسب بيان، "اجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي بتاريخ الاثنين 16 حزيران، في منطقة الشحن الجوي شركة MEAS مقابل الرادار من التاسعة صباحاً حتى الأولى بعد الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات اسبوع بنفس المكان والتوقيت.يفتح باب الترشحات ابتداءً من تاريخ 27/5/2025 حتى تاريخ 13/6/205 وتقدم الطلبات لأمين السر في مكتب من التاسعة صباحاً حتى الأولى بعد الظهر.