عبدالله: يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي

أشار النائب ، في حديث إلى صوت كلّ ، إلى أنه بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري والتوافق الوطني يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي، لاسيما السلاح الفلسطيني الذي كان له دور معين في مواجهة العدو إلّا أنه اليوم سقطت كل الذرائع.

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وقال عبدالله: نقف خلف الدولة والجيش في هذا الموضوع، وأهلنا أعزاء ونأمل عودتهم إلى وطنهم، لكن الوجود المسلح إن ضمن أو خارجها هو أمر غير مقبول وأعتقد أنّ هذه المسألة أصبحت وراءنا فيما يبقى بعض الأمور التقنية التنفيذية التي يجب أن تستمر.



وأمل عبدالله في أن تكون الأجواء تفاؤلية بنجاح خطة سحب السلاح من المخيمات ، مشدداً على أننا لا نريد أن يحصل أي مع ، ولكن إذا كان هناك طابور خارج إرادة والشعب والسلطة اللبنانيّين فلن يكون هناك تهاون. وأكد أنّ المطلوب بسط على كامل الأراضي .



أما عن المشهد الجنوبي، فأسف عبدالله لأن وقف إطلاق النار يُنفّذ فقط من الجانب اللبناني، مؤكداً أن ذلك لن يدفع لبنان إلى التهور ولكن يُلزمه مطالبة الجهات الراعية بأن تضغط على للجم الاعتداءات والخروقات.