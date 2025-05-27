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لبنان
عبدالله: يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي
Lebanon 24
27-05-2025
|
17:15
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أشار النائب
بلال عبدالله
، في حديث إلى صوت كلّ
لبنان
، إلى أنه بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري والتوافق الوطني يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي، لاسيما السلاح الفلسطيني الذي كان له دور معين في مواجهة العدو
الإسرائيلي
إلّا أنه اليوم سقطت كل الذرائع.
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وقال عبدالله: نقف خلف الدولة والجيش في هذا الموضوع، وأهلنا
الفلسطينيون
أعزاء ونأمل عودتهم إلى وطنهم، لكن الوجود المسلح إن ضمن
السلطة الفلسطينية
أو خارجها هو أمر غير مقبول وأعتقد أنّ هذه المسألة أصبحت وراءنا فيما يبقى بعض الأمور التقنية التنفيذية التي يجب أن تستمر.
وأمل عبدالله في أن تكون الأجواء تفاؤلية بنجاح خطة سحب السلاح من المخيمات
الفلسطينية
، مشدداً على أننا لا نريد أن يحصل أي
صدام
مع
الجيش اللبناني
، ولكن إذا كان هناك طابور خارج إرادة
الفلسطينيين
والشعب والسلطة اللبنانيّين فلن يكون هناك تهاون. وأكد أنّ المطلوب بسط
سلطة الدولة
على كامل الأراضي
اللبنانية
.
أما عن المشهد الجنوبي، فأسف عبدالله لأن وقف إطلاق النار يُنفّذ فقط من الجانب اللبناني، مؤكداً أن ذلك لن يدفع لبنان إلى التهور ولكن يُلزمه مطالبة الجهات الراعية بأن تضغط على
إسرائيل
للجم الاعتداءات والخروقات.
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