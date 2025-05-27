Advertisement

لبنان

عبدالله: يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي

Lebanon 24
27-05-2025 | 17:15
A-
A+
Doc-P-1366478-638839378062490173.jpg
Doc-P-1366478-638839378062490173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب بلال عبدالله، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنه بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري والتوافق الوطني يجب ألا يبقى سلاح خارج إطار السلاح الشرعي، لاسيما السلاح الفلسطيني الذي كان له دور معين في مواجهة العدو الإسرائيلي إلّا أنه اليوم سقطت كل الذرائع.
Advertisement
 
وقال عبدالله: نقف خلف الدولة والجيش في هذا الموضوع، وأهلنا الفلسطينيون أعزاء ونأمل عودتهم إلى وطنهم، لكن الوجود المسلح إن ضمن السلطة الفلسطينية أو خارجها هو أمر غير مقبول وأعتقد أنّ هذه المسألة أصبحت وراءنا فيما يبقى بعض الأمور التقنية التنفيذية التي يجب أن تستمر.

وأمل عبدالله في أن تكون الأجواء تفاؤلية بنجاح خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، مشدداً على أننا لا نريد أن يحصل أي صدام مع الجيش اللبناني، ولكن إذا كان هناك طابور خارج إرادة الفلسطينيين والشعب والسلطة اللبنانيّين فلن يكون هناك تهاون. وأكد أنّ المطلوب بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

أما عن المشهد الجنوبي، فأسف عبدالله لأن وقف إطلاق النار يُنفّذ فقط من الجانب اللبناني، مؤكداً أن ذلك لن يدفع لبنان إلى التهور ولكن يُلزمه مطالبة الجهات الراعية بأن تضغط على إسرائيل للجم الاعتداءات والخروقات.
مواضيع ذات صلة
عون: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض لبنان للخطر ووحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا
lebanon 24
27/05/2025 13:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: السعودية الداعم الأصدق للبنان ونرفض أي سلاح خارج الشرعية
lebanon 24
27/05/2025 13:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل": لوضع حدّ فوري لكل أشكال السلاح غير الشرعي
lebanon 24
27/05/2025 13:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي
lebanon 24
27/05/2025 13:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:24 | 2025-05-27
20:19 | 2025-05-27
20:15 | 2025-05-27
20:02 | 2025-05-27
20:00 | 2025-05-27
19:54 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24