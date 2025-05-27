بعد الإشكال الذي أوقع 3 جرحى أمس.. الجيش يُداهم منازل في حوش العرب

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تُداهم قوة من الجيش بمؤازرة منازل عدد من المجنسين السوريين في بلدة حوش العرب – قضاء ، وذلك بعد الإشكال الذي وقع أمس الإثنين في المنطقة وأدى إلى سقوط 3 جرحى بينهم إصابة بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعاد الإشكال وتطور ليلا حيث أقدم عدد من السوريين على احراق عدد من الخيم.ولا يزال العمل جارٍ على ملاحقة الفاعلين وتوقيفهم.