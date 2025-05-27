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لبنان

الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: وصول حاويتين محملتين بمعدات طبية الى مرفأ بيروت

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:08
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اعلنت الجمعية "الطبية اللبنانية الاوروبية"، في بيان، وصول حاويتين محملتين معدات طبية وغيرها من مستلزمات العلاج والوقاية  إلى مرفأ بيروت، وذلك ضمن حملة الدعم الصحي التي تنظمها.
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و أشار رئيس الجمعية  ايلي حداد الى أن "الهدف من هذه الشحنة التي إنتقلت مؤخراً  من فرنسا،  هو مساعدة الطاقم الطبي اللبناني والمستشفيات لناحية التجهيزات الطبية وغيره في ظلّ الأزمة التي تعصف بلبنان".

ثم تحدثت نائبة الرئيس  غلاديس سعيد مسؤولة لجنة الدعم الإنساني، واعلنت أن "الحاويتين تتضمنان معدات للعمليات، معدات للتنفّس الاصطناعي، معدات للتنظيف والتطهير، معدات لغسيل الكلى، ادوات جراحية، مستلزمات لفحص القلب، معدات للعلاج الفيزيائي ، كراسي متحركة، أدوات بخاصة لمساعدة ذوي الحاجات الخاصة ولمعالجة الكسور في الجسم، أدوات طبية كالأمصال وغيره"، وأشارت الى أننا "ما زلنا في إنتظار تفريغ الحاوية، التي شحنت بواسطة شركة CMA-CGM والتي كانت داعمة للمشروع، من أجل تسليم المعدات الى الجهات الرسمية والمختصة ونأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".
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