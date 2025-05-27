الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: وصول حاويتين محملتين بمعدات طبية الى مرفأ بيروت

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اعلنت الجمعية "الطبية الاوروبية"، في بيان، وصول حاويتين محملتين معدات طبية وغيرها من مستلزمات العلاج والوقاية إلى مرفأ ، وذلك ضمن حملة الدعم الصحي التي تنظمها.و أشار رئيس الجمعية الى أن "الهدف من هذه الشحنة التي إنتقلت مؤخراً من ، هو مساعدة الطاقم الطبي اللبناني والمستشفيات لناحية التجهيزات الطبية وغيره في ظلّ الأزمة التي تعصف بلبنان".ثم تحدثت نائبة الرئيس غلاديس سعيد مسؤولة الإنساني، واعلنت أن "الحاويتين تتضمنان معدات للعمليات، معدات للتنفّس الاصطناعي، معدات للتنظيف والتطهير، معدات لغسيل الكلى، ادوات جراحية، مستلزمات لفحص القلب، معدات للعلاج الفيزيائي ، كراسي متحركة، أدوات بخاصة لمساعدة ذوي الحاجات الخاصة ولمعالجة الكسور في الجسم، أدوات طبية كالأمصال وغيره"، وأشارت الى أننا "ما زلنا في إنتظار تفريغ الحاوية، التي شحنت بواسطة شركة CMA-CGM والتي كانت داعمة للمشروع، من أجل تسليم المعدات الى والمختصة ونأمل أن يتم ذلك ".