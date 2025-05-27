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لبنان

رئيس بلدية قانا يتعرّض لحادث سير مروع

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:20
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تعرّض رئيس بلدية قانا محمد كرشت لحادث سير مروع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولم يُعرف تفاصيل بعد عن أسباب الحادث. 
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