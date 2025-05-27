المفتي قبلان استقبل شريعتمدار

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استقبل المفتي في مكتبة الإفتاء مسؤول العلاقات الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت في مهدي شريعتمدار يرافقه السيد مصطفى قاضوى والشيخ محسن نخعي، وجرى التباحث في الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، كما جرى التشديد على ضرورة العمل على تمتين أواصر .