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لبنان

المفتي قبلان استقبل شريعتمدار

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:55
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استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبة في دار الإفتاء الجعفري مسؤول العلاقات الدولية في المجمع العالمي لأهل البيت في ايران الدكتور محمد مهدي شريعتمدار يرافقه السيد مصطفى قاضوى والشيخ محسن نخعي، وجرى التباحث في الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، كما جرى التشديد على ضرورة العمل على تمتين أواصر الوحدة الإسلامية.
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