جشي: لتحرير ما تبقى من أرض محتلة وردع الاعتداءات اليومية

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تحدث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، خلال كلمته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " للشهيد "نور" في النادي لبلدة ياطر، عن ذكرى عيد والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، واصفاً إياه بأنه "يوم مجيد ومحطة مفصلية في تاريخ والمنطقة، أنعم الله فيه على شعبنا بنعمة التحرير ودحر "، داعياً إلى حفظ هذه النعمة بالوفاء لتضحيات والجرحى والمقاومين.وفي السياق السياسي والأمني، شدّد جشي على أنه "لا خيار أمامنا سوى المواجهة في ظل عدو متغطرس يتمركز على حدودنا، وهذه المواجهة تتطلب الاستعداد الدائم للتضحية والفداء، كما فعل شهداؤنا الأبرار".ورفع جشي شعار المرحلة: "نحمي ونبني"، موضحاً أن الحماية تعني الدفاع عن الأرض والشعب، بينما البناء يقتضي إقامة دولة قوية وعادلة تصون حقوق المواطنين وتحفظ ثروات البلاد.وختم جشي بالتأكيد على أن "الدولة القوية هي المسؤولة عن حماية الوطن والمواطنين، ويقع على عاتقها استخدام كل الوسائل الممكنة، دبلوماسية كانت أو غير دبلوماسية، لتحرير ما تبقى من أرض محتلة وردع الاعتداءات اليومية على شعبنا"، مشدداً على أن "أي كلام عن إنهاء المقاومة في ظل غياب الحماية الكاملة للوطن، هو كلام غير منطقي ومرفوض".