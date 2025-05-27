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انتخاب ابراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:15
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انتُخِبَ ابراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت وراغب حداد نائباً له، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود وأعضاء المجلس البلدي المنتخب.
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عبود
 
 
وقال المحافظ عبود، إنّ "المجلس البلدي يُمثّل كافة الأطراف، واتفقنا على إشراك الجميع في اللجان وعدم استثناء أحد ليكون لجميع أهل بيروت الحقّ في المشاركة، فالمرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنتاج".
 
 
وأضاف عبود أنّ "بيروت بحاجة إلى نهضة وإعمار وثورة فكرية، وننتظر مرحلة مقبلة ستكون مشرقة"، وقال: "سترون نموذجاً وسأساعد وأتعاون مع جميع أعضاء المجلس البلدي".
 
 
 
وقال رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان "نشكر المحافظ عبود ونشجع أن يكون الجميع فريقاً واحداً من أجل خدمة أهلنا في بيروت"، وأكّد أنّ "البلدية جاهزة للإنتاج".
 
 
وشدّد زيدان على أنّ "البلديّة ستكون في خدمة المواطنين، وسنعمل على تأمين الخدمات الناقصة"، وتابع: "نريد الحفاظ على العاصمة والفريق متجانس ويريد العمل يداً بيدّ".
 
 
حداد
 

أما نائب رئيس بلدية بيروت راغب حدّاد، فقال "أشكر كل من صوّت لي".
 
 
وأضاف: "سنكون يداً واحدة في المجلس الجديد لما فيه خير بيروت".
 
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