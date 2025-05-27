انتخاب ابراهيم زيدان رئيساً لبلدية بيروت

انتُخِبَ رئيساً لبلدية وراغب حداد نائباً له، بحضور محافظ بيروت القاضي وأعضاء المنتخب.

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عبود

وقال المحافظ عبود، إنّ "المجلس البلدي يُمثّل كافة الأطراف، واتفقنا على إشراك الجميع في اللجان وعدم استثناء أحد ليكون لجميع الحقّ في المشاركة، فالمرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنتاج".

وأضاف عبود أنّ "بيروت بحاجة إلى نهضة وإعمار وثورة فكرية، وننتظر مرحلة مقبلة ستكون مشرقة"، وقال: "سترون نموذجاً وسأساعد وأتعاون مع جميع ".