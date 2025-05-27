Advertisement

لبنان

في قلب الدمار... يارون تستضيف لقاء الأديان برعاية اليونيفيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1366555-638839490793385909.jpg
Doc-P-1366555-638839490793385909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد يعبق بالرمزية والأمل وسط آثار الدمار، استضاف القطاع الغربي لليونيفيل في بلدة يارون الجنوبية لقاءً جامعًا للأديان، حمل في طياته رسالة وحدة ومصالحة في قلب منطقة لا تزال تلملم جراح النزاع الأخير.
Advertisement

اختيار يارون لم يكن عبثيًا، فهي البلدة التي دُمّرت بالكامل خلال الحرب، بما في ذلك كنيسة مار جرجس ومسجد البلدة، واللذان تحولا إلى شاهدين على الألم والأمل في آن. في هذا الموقع الجريح، التأم ممثلو الطوائف اللبنانية بين الركام، في حدث رمزي يعلن أن الدمار ليس خاتمة، بل بداية جديدة تُبنى على أسس الحوار والتجدد.

نُظم اللقاء بمبادرة من العميد نيكولا ماندوليسي، قائد القطاع الغربي لليونيفيل، وبمشاركة عدد من كبار رجال الدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة العيش المشترك وبناء جسور السلام. من بين المشاركين: المونسنيور باولو بورجيا، السفير البابوي في لبنان، المفتي الشيخ حسن عبد الله، مفتي صور وجبل عامل، ممثل مفتي صور ومنطقتها الشيخ عصام كسّاب، المتروبوليت إلياس كفوري، رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس، ممثل المونسنيور قيصر أسيسيان، النائب الرسولي للأرمن الكاثوليك، والمتروبوليت جورج إسكندر، رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك.

في كلمته، شدد الجنرال ماندوليسي على فرادة لبنان في تنوعه، واعتبره "فسيفساء نادرة من الأديان والثقافات"، مؤكدًا أن الحوار بين الأديان ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مسؤولية وطنية تجاه الأجيال المقبلة. وقال: "لنعمل معًا على ترسيخ ثقافة الحوار، وتعليم أطفال هذا الوطن احترام التعددية بدلًا من الخوف منها."

القادة الدينيون عبّروا بدورهم عن امتنانهم العميق للدور الذي تضطلع به اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ووجهوا تحية تقدير إلى قائد القطاع الغربي وفريقه على التزامهم المتواصل بدعم السلم الأهلي ومساندة المجتمعات المحلية.

لقاء يارون كان أكثر من تجمع ديني؛ كان نداءً جماعيًا للسلام، وصرخة رجاء بأن ما تهدمه الحروب يمكن أن تعيد الأديان بناءه بالإيمان والمصالحة.
مواضيع ذات صلة
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
lebanon 24
27/05/2025 19:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"السلاح المرخّص" برعاية السياسة.. هل حان وقت قلب الطاولة؟
lebanon 24
27/05/2025 19:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: إسطنبول هي التي قد تستضيف الجولة الثانية من محادثات روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
27/05/2025 19:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تستضيف "ملتقى الإعلام العربي 21"
lebanon 24
27/05/2025 19:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-05-27
11:59 | 2025-05-27
11:57 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
11:39 | 2025-05-27
11:31 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24