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لبنان

السنيورة: طرابلس قادرة على إعادة رسم وجه لبنان الجديد

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:24
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في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "تمكين لبنان: القوى العاملة المهاجرة والإنعاش الاقتصادي" في جامعة بيروت العربية بطرابلس، دعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى استنهاض مدينة طرابلس ومنطقة الشمال، معتبرًا أن لدى طرابلس القدرة والرؤية للعب دور قيادي في إعادة بناء لبنان. وشدد على أهمية تعزيز الأمن، وتحريك المشاريع المتوقفة، والاستفادة من التمويل الدولي المتاح.
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استعاد السنيورة تجارب ناجحة مثل سنغافورة ودبي التي استلهمت من تجربة لبنان الماضية، مؤكدًا أن سرّ نجاح لبنان كان في ديمقراطيته، حرياته، وكفاءة موارده البشرية، لكنه فشل في تحصين نفسه داخليًا، مما أدى إلى التراجع والانهيار.

وأكد أن الإصلاح لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، محذرًا من أن الاستمرار في المماطلة سيزيد الكلفة ويقلّص فرص الإنقاذ. واختتم بالتأكيد أن "الإصلاح هو قارب النجاة الوحيد"، متسائلًا: "هل نريد فعلًا أن نُصلح أنفسنا؟".
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