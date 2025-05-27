السنيورة: طرابلس قادرة على إعادة رسم وجه لبنان الجديد

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في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "تمكين : المهاجرة والإنعاش الاقتصادي" في بطرابلس، دعا الرئيس إلى استنهاض مدينة ومنطقة ، معتبرًا أن لدى طرابلس القدرة والرؤية للعب دور قيادي في إعادة بناء لبنان. وشدد على أهمية تعزيز الأمن، وتحريك المشاريع المتوقفة، والاستفادة من المتاح.استعاد تجارب ناجحة مثل ودبي التي استلهمت من تجربة لبنان الماضية، مؤكدًا أن سرّ نجاح لبنان كان في ديمقراطيته، حرياته، وكفاءة موارده البشرية، لكنه فشل في تحصين نفسه داخليًا، مما أدى إلى التراجع والانهيار.وأكد أن الإصلاح لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، محذرًا من أن الاستمرار في المماطلة سيزيد الكلفة ويقلّص فرص الإنقاذ. واختتم بالتأكيد أن "الإصلاح هو قارب النجاة الوحيد"، متسائلًا: "هل نريد فعلًا أن نُصلح أنفسنا؟".