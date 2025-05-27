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لبنان

لجنة الإدارة والعدل تواصل درس قانون الوساطة وتعديلات "علوم الأشعة"

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:03
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف، محمد خواجة، وجميل السيد، لدرس جدول أعمالها المقرر.
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في بداية الجلسة، عرضت اللجنة الصيغة الجديدة لاقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022، واقتراح تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وذلك بعد دمج الاقتراحين لتصبح الوساطة منظمة بقانون واحد يشمل الاتفاقية منها والقضائية.

وبعد المناقشة، رأت اللجنة أن الصيغة التي تم التوصل إليها بحاجة إلى تدقيق بعض الأحكام، وطلبت من الأعضاء المكلفين إعادة النظر ببعض النقاط على ضوء الملاحظات التي أُبديت، على أن يُعاد درسها في الجلسة التالية.

ثم انتقلت اللجنة إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 31/5/2023، الرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة، فاستمعت إلى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية بعد الاطلاع على تقرير اللجنة.

وبعد مناقشة مواد المشروع على ضوء التقرير والملاحظات التي أُبديت، قررت اللجنة تكليف النائب أشرف بيضون إعادة صياغة بعض المواد، على أن تتابع درسه في الجلسة المقبلة.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
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