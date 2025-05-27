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لبنان

بري بحث مع شهيب وأبو فاعور في الاوضاع العامة

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:25
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
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كما استقبل بري عضو تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، وتم البحث أيضا في آخر التطورات.
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