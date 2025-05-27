بري بحث مع شهيب وأبو فاعور في الاوضاع العامة

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استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، عضو اللقاء الديموقراطي النائب ، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.كما استقبل عضو تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب ، وتم البحث أيضا في آخر التطورات.