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لبنان

مرقص: الإعلام شريك في النهضة والتحوّل الرقمي ضرورة لا خيار

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:52
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شارك وزير الإعلام بول مرقص في جلسة وزارية حوارية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي، إلى جانب عدد من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين البارزين في القطاع. 
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في كلمته، شدد مرقص على أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح فاعلًا أساسيًا في تشكيل الوعي وصناعة المستقبل، داعيًا إلى تبني الذكاء الاصطناعي كأداة تطوير لا تهديد، من خلال توظيفه في إنتاج محتوى عربي تفاعلي عالي الجودة.

ورأى أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة فوضى المعلومات، مشددًا على ضرورة التحقق المهني من الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل. كما دعا إلى تعزيز الإنتاج الإعلامي العربي المشترك، معتبرًا أن بناء إعلام عربي موحّد ليس حلمًا، بل حاجة فعلية تستدعي تفعيل الإرادة السياسية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في الدول العربية.

وأكد مرقص أهمية مخاطبة العالم بلغة عصرية من دون التفريط بالهوية الثقافية، عبر مؤسسات إعلامية مستقلة قادرة على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن الانتقال من الإعلام التقليدي إلى إعلام تحليلي نقدي ضرورة تفرضها تحوّلات الجمهور ومتطلبات العصر.

وختم بالقول إن الإعلام العربي لن يحقق قفزته النوعية إلا من خلال شراكات حقيقية، ومنصات مشتركة تنقل واقع العالم العربي كما يراه أبناؤه، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواكبة التكنولوجيا الرقمية بأقصى استفادة وأقل خسائر.
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