مرقص: الإعلام شريك في النهضة والتحوّل الرقمي ضرورة لا خيار

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شارك في جلسة وزارية حوارية ضمن فعاليات قمة في دبي، إلى جانب عدد من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين البارزين في القطاع.في كلمته، شدد على أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح فاعلًا أساسيًا في تشكيل الوعي وصناعة ، داعيًا إلى تبني كأداة تطوير لا تهديد، من خلال توظيفه في إنتاج محتوى عربي تفاعلي عالي الجودة.ورأى أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة فوضى المعلومات، مشددًا على ضرورة التحقق المهني من الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل. كما دعا إلى تعزيز الإنتاج الإعلامي العربي المشترك، معتبرًا أن بناء إعلام عربي موحّد ليس حلمًا، بل حاجة فعلية تستدعي تفعيل الإرادة السياسية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في .وأكد مرقص أهمية مخاطبة العالم بلغة عصرية من دون التفريط بالهوية الثقافية، عبر مؤسسات إعلامية مستقلة قادرة على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن الانتقال من الإعلام التقليدي إلى إعلام تحليلي نقدي ضرورة تفرضها تحوّلات الجمهور ومتطلبات العصر.وختم بالقول إن الإعلام العربي لن يحقق قفزته النوعية إلا من خلال شراكات حقيقية، ومنصات مشتركة تنقل واقع العالم العربي كما يراه أبناؤه، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواكبة بأقصى استفادة وأقل خسائر.