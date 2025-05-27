جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة

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اعتبر أن "حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى ، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة".وقال: "إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق بإصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها".وأكد "أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الاقتصادية، وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي".وكشف جابر عن ان "عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد".ولفت جابر الى أن "أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني"، مشددا في هذا الجانب على "ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنيا وماديا أمام إعادة الاعمار".والتقى وزير المالية، الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، وفدا من برئاسة للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في ، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى أواخر الأسبوع الحالي.وبعد الظهر التقى جابر وفدا من للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.