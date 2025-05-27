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لبنان

في الضاحية الجنوبية.. حادث سير بين عدد من السيارات (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:31
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وقع حادث سير مروّع، اليوم الثلاثاء، بين عدد من السيارات في منطقة الجاموس.

وأفادت المعلومات عن سقوط إصابات.
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