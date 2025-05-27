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لبنان

سلام التقى رئيس دولة الامارات.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:59
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زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر في أبو ظبي.
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وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، حيث أعرب سلام عن تقديره للتجربة الإماراتية الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والحوكمة، مؤكدًا الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التقدم في لبنان.

كما شدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وشكر الرئيس سلام رئيس دولة الامارات على قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الاماراتيين مؤكداً أن أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب، كما شكر دولة الامارات على استضافة عشرات آلاف اللبنانيين الذين يعملون فيها ويعيشون حياة هانئة ومستقرة.
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