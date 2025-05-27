سلام التقى رئيس دولة الامارات.. وهذا ما تم بحثه

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زار رئيس صاحب السمو في قصر البحر في .وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، حيث أعرب سلام عن تقديره للتجربة الرائدة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والحوكمة، مؤكدًا الحرص على الاستفادة منها في دعم مسيرة التقدم في .كما شدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.