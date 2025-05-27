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لبنان

مخزومي هنأ بانتخاب زيدان رئيسا لمجلس بلدية بيروت وحداد نائبا له

Lebanon 24
27-05-2025 | 12:30
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هنأ النائب فؤاد مخزومي رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان ونائبه راغب حداد بانتخابهما من قبل المجلس الجديد".
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وكتب مخزومي، على منصة "أكس": "نراهن على رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي أن يكونوا، كما تعهدوا في برنامجهم للبيارتة، قلبا واحدا وفريق عمل يعمل ليل نهار من أجل العاصمة وأهلها. من جهتي، سأكون إلى جانبهم وسأراقب عملهم من موقعي النيابي... كل التوفيق وألف مبروك".
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