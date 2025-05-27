مخزومي هنأ بانتخاب زيدان رئيسا لمجلس بلدية بيروت وحداد نائبا له

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وكتب ، على منصة "أكس": "نراهن على رئيس ونائب رئيس وأعضاء أن يكونوا، كما تعهدوا في برنامجهم للبيارتة، قلبا واحدا وفريق عمل يعمل ليل نهار من أجل العاصمة وأهلها. من جهتي، سأكون إلى جانبهم وسأراقب عملهم من موقعي النيابي... كل التوفيق وألف مبروك".