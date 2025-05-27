الجيش يداهم في الشمال وإصابة مواطن خلال العمليات

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صدر عن – البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من ، منزل أحد المطلوبين في منطقة – ، حيث تعرض المواطن (ا.س.) لإصابة طفيفة أثناء وجوده في المكان، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبنتيجة عملية الدهم، ضبطت أسلحة وذخائر حربية.كما دهمت وحدة أخرى من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.م.) كونه مطلوبا توقيفه بجرم نقل أسلحة حربية، وضبطت في حوزته كمية منها.وكذلك، دهمت دورية من مديرية المخابرات إحدى المزارع في منطقة دالك – عند الحدود – ، وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".