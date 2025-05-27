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لبنان

الجيش يداهم في الشمال وإصابة مواطن خلال العمليات

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:25
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منزل أحد المطلوبين في منطقة جبل محسنطرابلس، حيث تعرض المواطن (ا.س.) لإصابة طفيفة أثناء وجوده في المكان، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبنتيجة عملية الدهم، ضبطت أسلحة وذخائر حربية.
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كما دهمت وحدة أخرى من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.م.) كونه مطلوبا توقيفه بجرم نقل أسلحة حربية، وضبطت في حوزته كمية منها.
 
وكذلك، دهمت دورية من مديرية المخابرات إحدى المزارع في منطقة دالك – الهرمل عند الحدود اللبنانيةالسورية، وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
 
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