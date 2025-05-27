إسرائيل تنتهك خصوصيّة النساء... المسابح "الشرعيّة" لم تعد آمنة!

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ورغم الهدنة الأخيرة وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، لا تزال تستخدم كل الوسائل الممكنة لتعطيلها.ومع دخول ، يُقبل اللبنانيون على البحر، ومنهم من يقصد المنتجعات المخصصة للنساء المحجّبات، أي ما يُعرف بالمسابح "الشرعيّة"، التي تؤمّن خصوصية كاملة وتُمنع فيها دخول الرجال، حفاظًا على راحة النساء وحقّهن الطبيعي بالاستجمام.لكن هذا الحق بات مهدّدًا، إذ تعيش النساء اللواتي يرتدن هذه المسابح تحت هاجس الطائرات التجسسية الإسرائيليّة التي لا تغيب عن الأجواء ، من الجنوب حتى .هذه الطائرات، التي ترصد وتُسجّل وتُصوّر، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للخصوصيّة والحرمة، بحسب توصيف كثيرين، إذ تحتفظ بما تلتقطه من صور وبيانات داخل هذه المسابح.ونتيجة لهذا الواقع المقلق، لجأت بعض النساء إلى ارتداء "البوركيني" كنوع من الحماية في حال قرّرن الذهاب، فيما امتنعت أخريات تمامًا عن زيارة هذه الأماكن، خوفًا من أن تُنتهك خصوصيتهن.