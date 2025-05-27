Advertisement

مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"ارتياح داخلي وترحيب خارجي واضح خلفهما انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في .ومع اعلان النتائج الرسمية لما خبأته صناديق الاقتراع، بدأت انتخابات اتحاد البلديات, وكذلك الانتخابات الداخلية للمجالس البلدية من اجل اختيار رؤسائها وتوزيع المهام على اعضائها.وفي هذا الاطار تم اليوم انتخاب ابراهيم زيدان رئيسا للمجلس البلدي في وراغب حداد نائبا للرئيس وكلاهما مرشحان على لائحة "بيروت بتجمعنا".ومع اسدال الستارة على الاستحقاق البلدي يعود الاهتمام الى الاستحقاق البلدي يعود الاهتمام الى الاستحقاقات والملفات السياسية والاقتصادية والامنية.فإلى ضرورة انجاز ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي ومعالجة الشأن الاجتماعي والمعيشي, على السلطات ولا سيما القيان بإستنفار جدي لوقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من الارباضي والافراج عن المعتقلين واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي على لبنان.ذلك ان اللبنانيين لم يلحظوا اية خطوات ملموسة لوقف العدوان على ما اوضح الرئيس الذي اكد مجددا في تصريحات صحفية ان المطلوب هو ان يبادر الى الزام اسرائيل باحترام اتفاق وقف اطرق النار ووقف اعتداءاتها قائلا ان هذا الامر هو الاساس، ويجب ان يحصل قبل اي امر اخر. ودعا الى التركيز على اولوية اعادة الاعمار, مشددا على انه لا يجوز على الاطلاق البطء في هذا المجال.واذا كانت اوساط سياسية واعلامية تتوقع وصول نائبة الموفد الرئاسي الى الشرق الاوسط مورغان اورتيغاس الى بيروت الثلاثاء المقبل, فإن الرئيس بري نفى علمه بموعد وصولها قائل انه سمع عم زيارتها في الاعلام ولا شيء اكثر من ذلك.وسواء حصلت الزيارة ام لا، فإن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان متواصلة بأوجه عدة، واخرها توغل قوة معادية الى اطراف ميس الجبل، حيث اقامت ساترا ترابيا تحت جنح الظلام قبل ان تنسحب فجرا لتتقدم قوة من الجيش اللبناني وتعمل على ازالته.وفي قطاع غزة يوازي العدوان الاسرائلي المفتوح على مجازر يندى لها الجبين، تحريك للمسار السياسي من خلال مقترح للموفد الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف من اجل وقف اطلاق النار.وبعد لغط حول مواقف الطرفين المعنيين من هذا المقترح, تبين بوضوح موافقة حركة حماس عليه، بحسب ما اعلن القيادي في الحركة باسم تعيم اليوم.لكن الموقف الاسرائيلي جاء ملتبسا مع تصريحات منسوبة لمسؤولين في كيان الاحتلال تتضمن نفيا لموافقة اسرائيل على المقترح.وعلى خط الالتباس ايضا قال ويتكوف نفسه ان حماس اصابته بخيبة امل لانها لم توافق على مقترحه, لكن وسائل اعلام عبرية نقات عنه في وقت لاحق تأكيده لعائلات الاسرى الاسرائيليين انه يوجد احتمال كبير لتحقيق تقدم في المفاوضات في الايام المقبلة.مقدمة الـ "أم تي في"لبنان، شعبا ودولة، صار في عصر آخر. رئيس الحكومة نواف سلام اعلن من دبي، وتحديدا في قمة الاعلام العربي، ان لبنان قرر ان يستعيد نفسه وكلمته ودولته، كما قرر ان يتحررمن ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة.ومع ان الموقف ليس جديدا، لكنه مميز بوضوحه الفاقع هذه المرة ، وبسقفه العالي غير المسبوق. كما تكمن اهميته في انه جاء بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على ابداء النائب محمد رعد عدم موافقته على مواقف رئيس الحكومة من حصرية السلاح .وبالتالي فان المواقف المتقدمة لنواف سلام تثبت من جديد ان القرار الصعب اتخذ، وان لا عودة الى الوراء. فزمن الميليشيات المسلحة والدويلات الاقوى من طريقالاضمحلال، وسيصل حكما الى الانهيار الكبير.اقليميا، العلاقات بين واسرائيل تتطور بايقاع سريع جدا. اذ كشفت خمسة مصادر مطلعة مختلفة ل "رويترز" ان سوريا واسرائيل تعقدان منذ اسابيع اجتماعات مباشرة وجها لوجه بهدف بحث عدد من الامنية .والاجتماعات المذكورة تشكل تطورا جديدا لم تشهده دولتان عاشتا حروبا قاسية منذ العام 1948 وكانتا في حالة عداء دائم.ووفق المعلومات فان المحادثات قد لا تبقى في القضايا الامنية البحت، اذ ستتوسع لتشمل قضايا ذات طابع سياسي، ما يشرع الابواب على احتمالات السلام.مقدمة الـ "أو تي في"الخبر الابرز اليوم على المستوى الاقليمي، المجهول المعلوم الذي كشفته وكالة رويترز نقلا عن خمسة مصادر وصفتها بالمطلعة، عن ان وسوريا على اتصال مباشر، وقد أجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.وفي انتظار ردود الفعل المحتملة على الاعلان، يبقى لبنان غارقا في عجز السلطة عن مقاربة الملفات العالقة ومن ابرزها:أولا، مأساة الجنوب المحتل والمهدم والمعرض يوميا لاعتداءات اسرائيلية متواصلة.ثانيا، السلاح الفلسطيني الذي تطرح حوله في هذه المرحلة اسئلة كثيرة، في ضوء الكلام عن اتجاه الى ابقاء امن المخيمات في ايد فلسطينية، ووسط مطالبات فلسطينية بقوننة حق العمل والتملك، ما قد يمهد عمليا للتوطين.ثالثا، كارثة النزوح السوري، حيث تقف الحكومة ازاءها موقف المتفرج، بلا اي مبادرة على الاطلاق.رابعا، الملف المالي من زاويتي النهوض والاصلاح، حيث يبدو وكأن اللبنانيين لم يعودوا يكترثون للوعود الحكومية غير القابلة للترجمة، تماما كما يتجاهلون انشائيات بعض اللجان النيابية، والتصريحات الببغائية لأركانها، في وقت يتضح اكثر فأكثر ان غالبية المعنيين الحكوميين والنيابيين يتجاهلون عمدا متابعة مسار التدقيق الجنائي الذي لطالما اعتبره الرئيس مدخلا الى الخروج الفعلي من الازمة.خامسا واخيرا، الغموض الذي يكتنف مصير قانون الانتخاب، في ضوء النوايا المبيتة لبعض الافرقاء بالانقلاب على تصحيح التمثيل الذي تحقق في القانون الذي اقر عام 2017، وهذه القضية ستشكل على الارجح مدار اخذ ورد كبيرين في الاشهر المقبلة الفاصلة عن استحقاق 202.مقدمة الـ "أل بي سي"بعد غبار معارك الإنتخابات البلدية والأختيارية، تلوح معارك حقيقية وأكثر قساوة على البلد تتعلق بالأجندة الأميركية المتعلقة بسلاح والإصلاحات، وبالسلاح الفلسطيني.المسؤولون اللبنانيون يترقبون عودة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس إلى بيروت، وابرز ما ستطرحه : خطوات فعلية وسريعة مطلوبة لسحب سلاح حزب الله من شمال الليطاني.يأتي هذا المطلب في ظل أجواء تتحدث عن أن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس التي تحتلها في لبنان قبل العمل على تشكيل لجان عسكرية وتقنية مع الجانب اللبناني للبت بالنقاط ال 13 المتنازع عليها.هذه المعطيات كانت في صلب مضمون اللقاء بين رئيس الجمهورية ووفد حزب الله ن واللقاء هو الخطوة العلنية الأولى والتي ستتابع عبر المستشارين.هذه الأجواء من بيروت، أما من الأمارات فكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام أكد فيها أن " مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح، اي ان نتحرر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية. نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب".في الملف السوري ، نقلت وكالة رويترز في خبر لها من دمشق، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة، أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه.وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء .الاتصالات جرت من الجانب السوري بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، بحسب توصيف رويترز، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد، محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان.مقدمة "الجديد"من قمة صناع القرار الإعلامي في دبي التي استقبلت جيوش الحبر والخبر ومصانع الرأي العام ثبت لبنان موقفه هذا البلد الذي أنهكته الانقسامات والحروب والوصايات، قرر أن يستعيد نفسه وكلمته، أن يستعيد دولته.وتلك التزامات اعلنها رئيس الحكومة نواف سلام من فعاليات القمة قائلا إن مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة والتحرر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية.واعتبر ان رؤيتنا للبنان ليست خيالا، بل مشروع واقعي: دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية.. سيادة لا ارتهان.دولة قرار لا ساحة صراعات ولوضع هذا الرسم التشبيهي موضع التنفيذ، فإنه ينتظر اطلاق اليات يتقدمها السلاح والاصلاح.واذا كان الاصلاح المالي قد بدأ يشق طريقه الى القوانين فإن السلاح لم يعثر على طريقه بعد، وهو واقع بين مهل اميركية بصفة معجل مكرر وتمهل لبناني لا يزال يدرس المخرجات.واكثر من اي وقت مضى ربط الثنائي علاج السلاح بإعادة الاعمار، وكشف الرئيس نبيه بري للنهار أنه وكتلته النيابية سيسارعان إلى رفع الصوت، ليس من باب الضغط على حكومة الرئيس نواف سلام فحسب، بل لحض كل المعنيين على بذل جهد أكبر وعدم الغرق في ترف الوقت، إذ لم تلمس بعد أي مبادرة في هذا الخصوص وأدرج بري تحذيرا اخيرا للمسؤولين في الدولة من "الانصياع" للشروط الأميركية والتفرج على الاعتداءات المتواصلة وعدم التعامل مع ملف الإعمار ب"الجدية المطلوبة.وفي المقابل فإن الاميركيين أنفسهم يحذرون لبنان من إهدار الفرص الاخيرة وبقائهم خارج الحلول ومواعيدها واستنزاف الوقت وعدم التقدم بملف السلاح المطلوب سحبه من دون قيد او شرط وهو ما ستحمله الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس في الزيارة المؤجلة، وستعيد طرح اللحاق بالقطار السوري والذي كشف اليوم عن تطور جديد في ملفه ووفقا لوكالة رويترز فإن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وعقدتا في الأسابيع الأخيرة اجتماعات وجها لوجه.ومثل الجانب السوري المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي الذي عين محافظا للقنيطرة ومع تزخيم التواصل السوري الاسرائيلي، زخم أوسع لولادة مشروع حل الدولتين قبل الشروع في أي طرح للتطبيع مع اسرائيل ومؤتمر السابع عشر من حزيران تحت رعاية الامم المتحدة في نيويورك سيسير عجلات حل الدولتين وسط دفع دولي وعربي ورفض اسرائيلي وعدم اعتراض اميركي.ويترافق ذلك مع سلسلة مواقف غربية غير مسبوقة توجه الإدانات لاسرائيل لارتكابها الإبادة والتجويع في غزة...واللافت ان المانيا احدى اشهر مناصري اسرائيل في الحرب بعد اميركا انتقدت حكومة بنيامين نتنياهو، وقال مستشارها فريدريش ميرتس إنه لم يعد من الممكن اعتبار محاربة إرهاب حركة حماس مبررا لحجم الأذى الذي يلحق بالسكان المدنيين... وعند تجاوز الحدود، إذ ينتهك القانون الدولي الإنساني بالفعل، فعلى ألمانيا أيضا، وعلى المستشار الألماني أيضا أن يقول شيئا حيال ذلك. (الوكالة الوطنية)