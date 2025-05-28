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لبنان

عبدالله: أمران لا بد من تأكيدهما مع انطلاقة التعيينات

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:01
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 كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "أمران لا بد من تأكيدهما  مع انطلاقة التعيينات وملء الشواغر في الدولة بكل أسلاكها ومؤسساتها، إعطاء الأفضلية للكفاءات داخل الإدارة والمشهود لها بالتميز والسجل النظيف، وتثبيت دور مجلس الخدمة المدنية المركزي في كل التعيينات على تنوعها، أكان من ضمن الملاك او من خارجه".
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