عبدالله: أمران لا بد من تأكيدهما مع انطلاقة التعيينات

كتب النائب على منصة "إكس": "أمران لا بد من تأكيدهما مع انطلاقة التعيينات وملء الشواغر في الدولة بكل أسلاكها ومؤسساتها، إعطاء الأفضلية للكفاءات داخل الإدارة والمشهود لها بالتميز والسجل النظيف، وتثبيت دور المركزي في كل التعيينات على تنوعها، أكان من ضمن الملاك او من خارجه".

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