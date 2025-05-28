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لبنان

كرم: معالجة الأزمة الأمنية تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:44
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أوضح النائب فادي كرم ان "هناك انفتاحاً عربياً واضحاً على لبنان لكنه مرتبط بشروط صندوق النقد الدولي، إلى جانب التأكيد الرسمي لحصرية السلاح ما يُعدّ شرطا أساسيا لضمان بيئة مستقرة للاستثمار، وبالتالي فإن أي استفادة اقتصادية للبنان غير ممكنة من دون حل القضايا الأمنية والسياسية".
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وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان"، "أن أي دعم لن يُقدّم للبنان من دون ضمانات حقيقية لإنهاء ثنائية السلاح"، لافتا الى أن "استمرار حزب الله ومحور الممانعة في السيطرة على الدولة يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا ان "التزام الحكومة اللبنانية باتفاقية وقف إطلاق النار هو الأساس لعودة المجتمع الدولي لدعم لبنان".

وجدد التأكيد ان "معالجة الأزمة الأمنية تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة مع التركيز على برامج تسليم السلاح الفلسطيني من كل المخيمات".
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