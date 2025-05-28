كرم: معالجة الأزمة الأمنية تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة

Advertisement

أوضح النائب ان "هناك انفتاحاً عربياً واضحاً على لكنه مرتبط بشروط ، إلى جانب التأكيد الرسمي لحصرية السلاح ما يُعدّ شرطا أساسيا لضمان بيئة مستقرة للاستثمار، وبالتالي فإن أي استفادة اقتصادية للبنان غير ممكنة من دون حل الأمنية والسياسية".وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان"، "أن أي دعم لن يُقدّم للبنان من دون ضمانات حقيقية لإنهاء ثنائية السلاح"، لافتا الى أن "استمرار ومحور الممانعة في السيطرة على الدولة يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا ان " باتفاقية وقف إطلاق النار هو الأساس لعودة لدعم لبنان".وجدد التأكيد ان "معالجة الأزمة الأمنية تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة مع التركيز على برامج تسليم السلاح الفلسطيني من كل المخيمات".