دار الفتوى: دريان الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج

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أعلنت دار في بيان، أن "يوم الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الخميس الخامس من شهر حزيران المقبل، وعليه فإن يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1446هـ هو أول أيام المبارك، الموافق السادس من شهر حزيران للعام 2025".أضافت: "دار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار".تابعت: "سيغادر مفتي الشيخ متوجها الى يوم السبت المقبل لأداء مناسك الحج بضيافة المراسم الملكية".ختمت: "بتكليف من مفتي الجمهورية، سيؤدي في الجمهورية الشيخ صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة والحادية عشرة دقيقة صباح يوم الجمعة 6 حزيران الجاري في خاتم الأنبياء والمرسلين صـلى الله عليه وسلم في ".