درغام: لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح "حزب الله" من دون معالجة الهواجس

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أشار عضو تكتل " القوي" النائب إلى أننا "كتيار "وطني حر" أنجزنا تحالفات وتفاهمات أدت الى فوزنا في العديد من البلدات وهي عبارة عن تحالفات إنتخابية للعائلات دور أساسي فيها لا تعكس طبيعة التحالفات السياسية".ولفت خلال مقابلة لبرنامج" بديبلوماسية" على قناة OTV الى أن "الوطني الحر" حقق الانتصار في بتحالفه مع ، واليوم أثبت من خلال هذه الانتخابات أنه القوة الأساسية والمؤثرة في ، مؤكدا أن" الرد الأساسي على كل الكلام الاعلامي عن ضعف أو إنتهاء التيار "الوطني الحر " كان بنتائج ، منها على سبيل المثال بلدية ، والتي ترجمت أن لدينا 37 في المئة من الأصوات بالرغم من التحالف العريض ضدنا".وشدد على أن "إعتراف بأهمية الدراسات التي أنجزتها منذ 15 سنة، وموضوع إنشاء معملين على يؤكد على أهمية التعاطي الموضوعي مع الأمور، بعيدا من النكد السياسي".وحول سؤال عن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات أشار الى أن "وجود تباين واضح بين موقفي والرئيس سلام حول نزع سلاح المخيمات في لبنان، ويبدو الرئيس عون متفهما لحساسية الأمور والواقع القائم تماما كما تعاطيه مع نزع سلاح " ". أما بالنسبة للاميركان فلا بديل عن تسليم سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد بالطرق السلمية".وشدد على أنه لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح "حزب الله" من دون معالجة الهواجس ، وفي مقدمتها الخروقات الاسرائلية اليومية التي تهدد لبنان، إضافة الى موضوع إعادة الاعمار".