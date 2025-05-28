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لبنان

أعلام إسرائيلية كبيرة على التلال المُقابلة لمجرى نهر الوزاني

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:50
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قام الجيش الإسرائيلي بنشر أعلام إسرائيلية كبيرة على التلال المُقابلة لمجرى نهر الوزاني تحديدا في تلة حمامص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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