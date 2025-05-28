Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة المُستهدف في بلدة ياطر

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1367004-638840317961737318.jpg
Doc-P-1367004-638840317961737318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال قائد مجمع ياطر في حزب الله". 
Advertisement

وادعى أدرعي أنّه "خلال الحرب، خطّط قائد مجمع ياطر لعمليّات ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وقام في الفترة الأخيرة بمحاولات لإعمار المجمع".
مواضيع ذات صلة
هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
lebanon 24
28/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ... هذه هويّة المُستهدف في عيترون
lebanon 24
28/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في رب ثلاثين
lebanon 24
28/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في غارة الطيبة (فيديو)
lebanon 24
28/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:01 | 2025-05-28
08:49 | 2025-05-28
08:38 | 2025-05-28
08:29 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24