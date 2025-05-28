الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة المُستهدف في بلدة ياطر

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال قائد مجمع ياطر في ".

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وادعى أدرعي أنّه "خلال الحرب، خطّط قائد مجمع ياطر لعمليّات ضدّ والجيش ، وقام في الفترة الأخيرة بمحاولات لإعمار المجمع".