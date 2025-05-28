25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبلان: عندما يمتلك لبنان F-35 و"منظومات ثاد" نناقش سلاح المقاومة
Lebanon 24
28-05-2025
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
رسالة مباشرة إلى
الحكومة اللبنانية
، داعياً إياها إلى إطلاق برامج عمل جادة وورش اقتصادية شاملة تشمل كلاً من الاقتصاد التقليدي والرقمي، معتبراً أن "الخميرة الوطنية موجودة، والقدرات الاقتصادية والعلمية ليست قليلة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".
Advertisement
وفي بيانه، شدد قبلان على أن الحكومة مطالبة بقيادة الجيل العلمي والمعرفي والاقتصادي، إلى جانب الاهتمام الجدي بقطاعات الزراعة والصناعة والثروات السطحية والمائية.
وخصّ المفتي قبلان رئيس الحكومة
نواف سلام
برسالة مباشرة قائلاً: "أنت في موقع أبوي للبلد، والمواقف الاستفزازية لا تفيد أبداً. ومن باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة
لبنان
بفضل دعم
الثورة
الإيرانية
للمقاومة، التي حررت لبنان، واستعادت الدولة والأرض، وهزمت
إسرائيل
. ومن الواجب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدة، لا التنديد به".
وعن الجدل القائم حول سلاح "
حزب الله
"، قال قبلان: "في ما يخصّ ما يُسمى بثنائية السلاح، فإن المنطق السيادي الحقيقي يؤكد أنه لا وجود لسلاح شرعي يفوق شرعية السلاح الذي حرر لبنان ولا يزال يحميه"، مضيفاً: "وفق منطق الأرض والتاريخ والتحرير، لا شرعية تفوق شرعية سلاح
المقاومة
والجيش. وعندما يمتلك لبنان طائرات F-35 ومنظومات ثاد، يمكن عندها مناقشة ملف سلاح المقاومة، الذي قاد معجزات حقيقية في مسار التحرير والحماية".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: الخطأ بموضوع سلاح المقاومة أكبر من لبنان والمنطقة ولم يعد لدينا شيء نخسره
Lebanon 24
المفتي قبلان: الخطأ بموضوع سلاح المقاومة أكبر من لبنان والمنطقة ولم يعد لدينا شيء نخسره
28/05/2025 16:28:00
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية فشلت في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية فشلت في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
28/05/2025 16:28:00
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: المقاومة ضمانة للسيادة وأي مساس بها يهدّد بتفجير لبنان
Lebanon 24
قبلان: المقاومة ضمانة للسيادة وأي مساس بها يهدّد بتفجير لبنان
28/05/2025 16:28:00
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية
Lebanon 24
قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية
28/05/2025 16:28:00
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إخلاء سبيل قائمقام الهرمل
Lebanon 24
إخلاء سبيل قائمقام الهرمل
09:20 | 2025-05-28
28/05/2025 09:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
09:07 | 2025-05-28
28/05/2025 09:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أي سلاح سيُسلّم إلى الدولة قبل الآخَر... الفلسطيني أم اللبناني؟
Lebanon 24
أي سلاح سيُسلّم إلى الدولة قبل الآخَر... الفلسطيني أم اللبناني؟
09:01 | 2025-05-28
28/05/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتن الأعلى وبعلبك وصور وزغرتا... البلديات تنتخب قياداتها بهدوء وتفاهم
Lebanon 24
المتن الأعلى وبعلبك وصور وزغرتا... البلديات تنتخب قياداتها بهدوء وتفاهم
08:49 | 2025-05-28
28/05/2025 08:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم
Lebanon 24
إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم
08:38 | 2025-05-28
28/05/2025 08:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
11:15 | 2025-05-27
27/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
11:30 | 2025-05-27
27/05/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
16:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:20 | 2025-05-28
إخلاء سبيل قائمقام الهرمل
09:07 | 2025-05-28
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
09:01 | 2025-05-28
أي سلاح سيُسلّم إلى الدولة قبل الآخَر... الفلسطيني أم اللبناني؟
08:49 | 2025-05-28
المتن الأعلى وبعلبك وصور وزغرتا... البلديات تنتخب قياداتها بهدوء وتفاهم
08:38 | 2025-05-28
إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم
08:29 | 2025-05-28
اللواء شقير بحث ولازارو في المستجدات جنوبا
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 16:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24