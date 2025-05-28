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وجه المفتي رسالة مباشرة إلى ، داعياً إياها إلى إطلاق برامج عمل جادة وورش اقتصادية شاملة تشمل كلاً من الاقتصاد التقليدي والرقمي، معتبراً أن "الخميرة الوطنية موجودة، والقدرات الاقتصادية والعلمية ليست قليلة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".وفي بيانه، شدد قبلان على أن الحكومة مطالبة بقيادة الجيل العلمي والمعرفي والاقتصادي، إلى جانب الاهتمام الجدي بقطاعات الزراعة والصناعة والثروات السطحية والمائية.وخصّ المفتي قبلان رئيس الحكومة برسالة مباشرة قائلاً: "أنت في موقع أبوي للبلد، والمواقف الاستفزازية لا تفيد أبداً. ومن باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة بفضل دعم للمقاومة، التي حررت لبنان، واستعادت الدولة والأرض، وهزمت . ومن الواجب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدة، لا التنديد به".وعن الجدل القائم حول سلاح " "، قال قبلان: "في ما يخصّ ما يُسمى بثنائية السلاح، فإن المنطق السيادي الحقيقي يؤكد أنه لا وجود لسلاح شرعي يفوق شرعية السلاح الذي حرر لبنان ولا يزال يحميه"، مضيفاً: "وفق منطق الأرض والتاريخ والتحرير، لا شرعية تفوق شرعية سلاح والجيش. وعندما يمتلك لبنان طائرات F-35 ومنظومات ثاد، يمكن عندها مناقشة ملف سلاح المقاومة، الذي قاد معجزات حقيقية في مسار التحرير والحماية".