إنتخاب أحمد الطفيلي رئيسا لبلدية بعلبك

أفادت مندوبة " " عن انتخاب المحامي أحمد الطفيلي رئيسا لبلدية .

كما انتُخب الإعلامي شلحة نائبا لرئيس البلدية.

وفي سياق آخر، اقسم مخاتير محافظة بعلبك - الفائزين في الانتخابات الاختيارية اليمين، أمام القاضي المنفرد المدني في قصر عدل بعلبك.