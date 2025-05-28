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لبنان

إنتخاب أحمد الطفيلي رئيسا لبلدية بعلبك

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتخاب المحامي أحمد الطفيلي رئيسا لبلدية بعلبك.
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كما انتُخب الإعلامي عبد الرحيم شلحة نائبا لرئيس البلدية.
 
 
وفي سياق آخر، اقسم مخاتير محافظة بعلبك - الهرمل الفائزين في الانتخابات الاختيارية اليمين، أمام القاضي المنفرد المدني جورج حنا في قصر عدل بعلبك.
 
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