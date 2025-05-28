ناصر الدين: مواجهة آفة التدخين مسؤولية وطنية وقانون 174 ليس خيارًا بل واجبًا

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أكد العامة الدكتور راكان ، أن "التدخين يشكل أحد أبرز التحديات الصحية في ، ومن الضروري التحرك بحزم على أكثر من مستوى لمواجهته".وقال خلال كلمته في مؤتمر "حياة حرة بلا تدخين": "القانون 174، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وينظم الإعلان عن منتجات التبغ، ليس خيارًا بل واجبًا وطنيًا يجب تطبيقه دون تهاون. فالصحة العامة أولوية لا تقبل التأجيل، وأي تساهل في مواجهة هذه الآفة سينعكس سلبًا على المجتمع بأسره، خصوصًا على فئة الشباب التي تُستهدف بأساليب تسويق مموّهة وخطيرة".وشدد ناصر الدين على أن الوزارة ستعزز جهودها الرقابية والتوعوية، مؤكدًا أن "التحرك الحازم في هذا الملف يتطلب تعاونًا متكاملاً بين الوزارات والمؤسسات التربوية والقطاع الطبي والمجتمع المدني، إلى جانب دور المؤثرين في تشكيل وعي جماهيري قادر على اتخاذ موقف حاسم ضد التدخين".وختم قائلاً: "نحن أمام مسؤولية جماعية لبناء بيئة صحية آمنة، تبدأ من المدرسة ولا تنتهي عند المقهى أو مكان العمل. حماية صحة الناس هي معركتنا، ونحن مصممون على كسبها".