Advertisement

لبنان

ناصر الدين: مواجهة آفة التدخين مسؤولية وطنية وقانون 174 ليس خيارًا بل واجبًا

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1367020-638840331785248844.jpg
Doc-P-1367020-638840331785248844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، أن "التدخين يشكل أحد أبرز التحديات الصحية في لبنان، ومن الضروري التحرك بحزم على أكثر من مستوى لمواجهته".
Advertisement

وقال خلال كلمته في مؤتمر "حياة حرة بلا تدخين": "القانون 174، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وينظم الإعلان عن منتجات التبغ، ليس خيارًا بل واجبًا وطنيًا يجب تطبيقه دون تهاون. فالصحة العامة أولوية لا تقبل التأجيل، وأي تساهل في مواجهة هذه الآفة سينعكس سلبًا على المجتمع بأسره، خصوصًا على فئة الشباب التي تُستهدف بأساليب تسويق مموّهة وخطيرة".

وشدد ناصر الدين على أن الوزارة ستعزز جهودها الرقابية والتوعوية، مؤكدًا أن "التحرك الحازم في هذا الملف يتطلب تعاونًا متكاملاً بين الوزارات والمؤسسات التربوية والقطاع الطبي والمجتمع المدني، إلى جانب دور المؤثرين في تشكيل وعي جماهيري قادر على اتخاذ موقف حاسم ضد التدخين".

وختم قائلاً: "نحن أمام مسؤولية جماعية لبناء بيئة صحية آمنة، تبدأ من المدرسة ولا تنتهي عند المقهى أو مكان العمل. حماية صحة الناس هي معركتنا، ونحن مصممون على كسبها".
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: صحة اللبنانيين مسؤولية جماعية ونريد بيئة غذائية أكثر أماناً
lebanon 24
28/05/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: صحة الأمهات وحديثي الولادة عامل حاسم في التنمية الوطنية
lebanon 24
28/05/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل توعوية على مضار التدخين في نقابة الأطباء.. ناصر الدين: لبناء ثقافة صحية جدية
lebanon 24
28/05/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: المركز ليس امتيازا بل مسؤولية لخدمة البلدة
lebanon 24
28/05/2025 16:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2025-05-28
09:20 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:01 | 2025-05-28
08:49 | 2025-05-28
08:38 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24