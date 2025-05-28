ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل في كفرزبد

أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش ضبطت بعد كمين مُحكمٍ، كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب من إلى ، في كفرزبد.

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وبحسب المعلومات، فإنّ قيمة المضبوطات تخطّت الـ100 ألف دولار.