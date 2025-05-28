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لبنان

الأمن العام يعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مأمور متمرّن

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:28
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تعلن المديرية العامة للأمن العام عن صدور النتائج النهائية لمبارة التطوع برتبة مأمور متمرّن.
 
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