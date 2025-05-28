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لبنان
الأمن العام يعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مأمور متمرّن
Lebanon 24
28-05-2025
|
07:28
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صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
في
المديرية العامة للأمن العام
البيان التالي:
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تعلن
المديرية العامة للأمن
العام عن صدور النتائج النهائية لمبارة التطوع برتبة مأمور متمرّن.
للإطلاع على كافة التقاصيل،
اضغط هنا:
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