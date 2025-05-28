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لبنان

جريح في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في العباسية

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:07
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدوّ الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة العباسية قضاء صور أدت إلى إصابة شخص بجروح.
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