عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو

Advertisement قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة "أحبطنا خطر تهديد إقتحام " " لبلدات شمال ".

وأضاف : "قمنا بتركيع "حزب الله"، وخلقنا واقعاً جديداً في لم يحدث منذ 50 عاما".

وتابع: "عندما قتلنا وقيادات "حزب الله"، لم يصل أي إمداد إلى وانهار نظام ".