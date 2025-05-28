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لبنان

عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:07
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "أحبطنا خطر تهديد إقتحام "حزب الله" لبلدات شمال إسرائيل".
 
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وأضاف نتنياهو: "قمنا بتركيع "حزب الله"، وخلقنا واقعاً جديداً في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما".
 
 
وتابع: "عندما قتلنا حسن نصرالله وقيادات "حزب الله"، لم يصل أي إمداد إلى سوريا وانهار نظام الأسد".
 
 
وقال نتنياهو: "غيرنا وجه الشرق الأوسط، وقتلنا الضيف وهنية ويحيى السنوار".
 
 
ورأى أنّ "كلّ حروب إسرائيل لم تشهد أبدا تحقيق هذا العدد من الإنجازات التي حققناها على كافة الجبهات".
 
 
 
 
 
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