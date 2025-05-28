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لبنان
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
28-05-2025
|
09:07
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة
بنيامين نتنياهو
"أحبطنا خطر تهديد إقتحام "
حزب الله
" لبلدات شمال
إسرائيل
".
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وأضاف
نتنياهو
: "قمنا بتركيع "حزب الله"، وخلقنا واقعاً جديداً في
لبنان
لم يحدث منذ 50 عاما".
وتابع: "عندما قتلنا
حسن نصرالله
وقيادات "حزب الله"، لم يصل أي إمداد إلى
سوريا
وانهار نظام
الأسد
".
وقال نتنياهو: "غيرنا وجه
الشرق الأوسط
، وقتلنا الضيف وهنية ويحيى
السنوار
".
ورأى أنّ "كلّ حروب إسرائيل لم تشهد أبدا تحقيق هذا العدد من الإنجازات التي حققناها على كافة الجبهات".
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