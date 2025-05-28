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لبنان

قبل انطلاق المهرجانات الصيفية… صندوق التعاضد للفنانين يذكر برسوم العروض والعقود

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:22
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صدر عن صندوق التعاضد الموحد للفنانين بيان دعا فيه المتعهدين والمنظمين إلى الالتزام بالقوانين النافذة المتعلقة بالرسوم المفروضة على الأعمال الفنية.

وجاء في البيان:
"استناداً إلى المادة 16 من القانون رقم 56/ الذي ينظم المهن الفنية، يُفرض رسم بنسبة 2% من قيمة بدلات العروض والحفلات الفنية، بالإضافة إلى رسم بنسبة 10% من قيمة العقود الموقعة مع فنانين أجانب يؤدون أعمالاً فنية على الأراضي اللبنانية، وذلك مع ضرورة التأشير المسبق على تلك العقود من قبل إدارة الصندوق."
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ودعت إدارة الصندوق المتعهدين، والقيمين على المهرجانات، والحفلات، وكافة الأنشطة الفنية والمسرحية والاستعراضية، التي ستُقام خلال فصل الصيف أو في أي وقت آخر على الأراضي اللبنانية، إلى المبادرة بالتصريح عن نشاطاتهم، وتسديد الرسم البالغ 2% على قيمة البدلات، إلى جانب تسديد رسم 10% على عقود الفنانين الأجانب والتأشير عليها لدى الدوائر المختصة، وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

كما شدد البيان على وجوب إيداع صور عن إيصالات التسديد لدى إدارة الصندوق قبل موعد أي حفلة أو عرض أو مشاركة فنان أجنبي، تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال الامتناع أو التأخر عن التسديد.

وأكد الصندوق أن الالتزام بهذه الإجراءات القانونية يصب في مصلحة الجميع ويضمن تنظيم القطاع الفني بما يحفظ حقوق الفنانين والمجتمع الفني في لبنان.
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