الخطيب: للتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية للحدّ من تفشي الفقر والآفات

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استقبل المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ قبل ظهر اليوم في مقر المجلس - طريق ، رئيس المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في الدكتور أحمد جمعة مع وفد ضم : هلا سليم مرعب وأمين صندوق سلوى الزعتري والأعضاء: الاخت يولانده وديع غيه( دار الرعاية الماروني)، ماري روز عبده البرجي الجميل(المدرسة للضرير والاصم)، ادهم احمد معماري(دار الزهراء – طرابلس)، نزار ذيب عبد الحليم(وقف النهضة الاسلامية الخيرية-دار الحنان ) وفيصل محمد علي حمدان(الجمعية العاملية)، وأطلع الوفد سماحته على نشاط المجلس في مختلف المناطق اللبنانية ومشاريعه المستقبلية وأوضاع المؤسسات الاجتماعية والرعائية في لبنان ومطالبه من .وبارك الخطيب "كل جهد ومسعى يخفف عن كواهل اللبنانيين، لا سيما المرضى والفقراء والايتام والمسنين"، مشددا على "أن العمل الاجتماعي مسؤولية وطنية وإنسانية تحتم التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والأهلية للحد من تفشي الفقر والآفات الاجتماعية بما يعزز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني والخدمة الرعائية لمحتاجيها، وعلى الدولة ان ترفع من حجم تقديماتها الاجتماعية وتحفظ الامن الاجتماعي للمواطنين".وادلى جمعة بتصريح اثر اللقاء فقال:"تشرفنا في المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية بمقابلة صاحب السماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وعرضنا كل مشاكلنا التي نواجهها، إن كان من جهة التمويل أو من جهة العلاقة مع الاهل والمجتمع والعلاقة مع الدولة اللبنانية. وعرضنا لسماحته أوضاع الناس المسعفين لدينا إن كان من مسنين أو أيتام أو ذوي احتياجات خاصة، وهو محيط بكل ما لدينا من مشاكل وأهمها ما يجري مع الأطفال على صعيد الوطن إن كان من ناحية عمالة الأطفال أو ظاهرة التسول أو السجون التي يوضع بها الأطفال، وأصررنا أن يكون هناك اصلاحيات للأحداث وليس سجونا للأحداث الذين جبروا على الانحراف، وكان التفهم واضحا من سماحته وتبنيه لهذه المطالب الإنسانية ونحن لدينا ملء الثقة تماما بمراجعنا لأنهم دائما السباقون في العمل الإنساني وفي حضانة كل ما يهدف الى حماية المجتمع وحماية أهلنا وأطفالنا".واستقبل الخطيب وفدا من آل حيدر أحمد من قضاءي كسروان وجبيل ضم: الدكتور حسن حيدر أحمد، الدكتور ربيع حيدر أحمد، وجيه حيدر أحمد، الشيخ الدكتور محمد حيدر أحمد، قدّم له الدعوة لرعاية الحفل التأبيني السنوي للشهيد الشيخ عماد حسين حيدر أحمد في دارة أخيه الدكتور ربيع حيدر أحمد.