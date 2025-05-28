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لبنان

سرقة منازل وكنيسة في قرية الهد.. والأهالي يلقون القبض على الجناة

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:37
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تعرّضت عدة منازل وكنيسة في قرية الهد، الواقعة في منطقة نهر الأسطوان، لعملية سرقة فجرًا بعد منتصف الليل، حيث تم الاستيلاء على مواد مختلفة شملت 14 عبوة زيت زيتون، بطاريات طاقة شمسية، مناشير حطب، قوارير غاز، أسلاك كهربائية، وأوانٍ نحاسية.
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وتمكن أهالي القرية من الإمساك بالسارقين واسترجاع المسروقات، كما طالبوا الأجهزة الأمنية بـ"الضرب بيد من حديد" لكل من يعبث بأمن المواطنين وأرزاقهم، داعين القضاء إلى إنزال أشد العقوبات بحق المتورطين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية السلم الأهلي.
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