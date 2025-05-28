سرقة منازل وكنيسة في قرية الهد.. والأهالي يلقون القبض على الجناة

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تعرّضت عدة منازل وكنيسة في قرية ، الواقعة في الأسطوان، لعملية سرقة فجرًا بعد منتصف الليل، حيث تم الاستيلاء على مواد مختلفة شملت 14 عبوة زيت زيتون، بطاريات طاقة شمسية، مناشير حطب، قوارير غاز، أسلاك كهربائية، وأوانٍ نحاسية.وتمكن أهالي القرية من الإمساك بالسارقين واسترجاع المسروقات، كما طالبوا بـ"الضرب بيد من حديد" لكل من يعبث بأمن المواطنين وأرزاقهم، داعين إلى إنزال أشد بحق المتورطين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية السلم الأهلي.