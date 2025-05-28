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لبنان

بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على اليمن... بيان من "حزب الله"!

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:25
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صدر عن حزب الله البيان التالي:
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"يُمعن العدو الاسرائيلي في انفلاته وعدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى لبنان واليمن، وآخرها ‏المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية ‏المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية ‏الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية"‎.‎


تابع البيان: "إنّ حزب الله إذ ‏يُدين بشدة تلك الاعتداءات الاسرائيلية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي الإسرائيلي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي‎.‎
إنّ العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا، التي لم تستطع إخضاع اليمن ‏وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن".


وأشار البيان إلى أن "العدو ما زال غارقًا في ‏أوهامه، ظانًا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع ‏الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في ‏إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، التي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجازر، وتصم الآذان عن صراخات وعذابات ‏أطفاله الذين يُقتلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة‎."‎


أضاف البيان: "إنّ حزب الله إذ يُعبّر عن اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية، يؤكد تضامنه الكامل ‏مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدؤوه، ‏حتى وقف حرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غزة."‏

ودعا حزب الله في بيانه "إلى أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع ‏الدول والشعوب الحرة في العالم وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم التي يتعرض له قطاع غزة العزيز ‏واليمن الشريف. كما يدعو مجددًا الشعوب والدول ‏العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ‏ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصرة لفلسطين وشعبها الصامد".‏
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