بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على اليمن... بيان من "حزب الله"!

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"يُمعن العدو الاسرائيلي في انفلاته وعدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى واليمن، وآخرها ‏المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية ‏المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على المدني، واستهداف الطائرة المدنية ‏الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية"‎.‎تابع البيان: "إنّ حزب الله إذ ‏يُدين بشدة تلك الاعتداءات الاسرائيلية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي‎.‎إنّ العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا، التي لم تستطع إخضاع اليمن ‏وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن".وأشار البيان إلى أن "العدو ما زال غارقًا في ‏أوهامه، ظانًا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع ‏الشعب اليمني أو دفعه إلى مواقفه الراسخة في ‏إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، التي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجازر، وتصم الآذان عن صراخات وعذابات ‏أطفاله الذين يُقتلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة‎."‎أضاف البيان: "إنّ حزب الله إذ يُعبّر عن اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة ، يؤكد تضامنه الكامل ‏مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدؤوه، ‏حتى وقف حرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غزة."‏