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لبنان

كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي وأطلعت وفداً إماراتياً على حاجات الوزارة

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:41
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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين.
 
 
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وتناول البحث إرساء توجهات لسياسة عامة تندرج في إطار عمل مجلس التعليم العالي، لجهة التركيز على النهوض بالقطاع على أساس الجودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، عند طلب الترخيص لاختصاصات جديدة أو فروع جديدة، أو عند تجديد الإعترافات وتطوير المناهج القائمة وتجديدها، مع الحرص على توفير فرص متكافئة للتعليم.
 
 
وتم التوافق على أن يستمر النقاش واتخاذ التوصيات التي تحافظ والمحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي وقيمة شهاداته في سوق العمل.

كذلك، اجتمعت كرامي مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري وفريق عملها وفريق عمل الوزارة الذي يتولى التنسيق والمتابعة في التدريب على البكالوريا الدولية، وبحث الجانبان في الخطوات المحققة من اتفاقية التعاون بين الوزارة ومؤسسة البكالوريا الدولية، واستعرضا الخطوات المقبلة.

أيضاً، اجتمعت كرامي مع النائب أشرف بيضون يرافقه وفد من المكتب التربوي المركزي لحركة "امل" برئاسة علي مشيك، وتناول البحث جملة من المواضيع التربوية.

ثم اجتمعت مع وفد إماراتي رفيع ضم مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والإختصاصي الأول في وزارة الخارجية الإماراتية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، والقائم بأعمال سفارة الإمارات في لبنان فهد الكعبي، في حضور مستشارة التعاون الإقتصادي الدولي لرئيس الجمهورية روعة حاراتي، والفريق الإستشاري في مكتب الوزيرة.
 
وتم خلال الإجتماع الإطلاع على حاجات وزارة التربية والتعليم العالي وأولوياتها خصوصا تلك التي تتفق مع برامج دولة الإمارات لعربية المتحدة.
 
 
وأبدى الوفد الإستعداد لدعم أولويات الوزارة وخططها للنهوض بالقطاع التربوي.
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