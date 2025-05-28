كرامي ترأست اجتماع مجلس التعليم العالي وأطلعت وفداً إماراتياً على حاجات الوزارة

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين.

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وتناول البحث إرساء توجهات لسياسة عامة تندرج في إطار عمل مجلس التعليم العالي، لجهة التركيز على النهوض بالقطاع على أساس الجودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، عند طلب الترخيص لاختصاصات جديدة أو فروع جديدة، أو عند تجديد الإعترافات وتطوير المناهج القائمة وتجديدها، مع الحرص على توفير فرص متكافئة للتعليم.



وتم التوافق على أن يستمر واتخاذ التوصيات التي تحافظ والمحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي وقيمة شهاداته في سوق العمل.



كذلك، اجتمعت كرامي مع رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة وفريق عملها وفريق عمل الوزارة الذي يتولى التنسيق والمتابعة في التدريب على البكالوريا الدولية، وبحث الجانبان في الخطوات المحققة من اتفاقية التعاون بين الوزارة ومؤسسة البكالوريا الدولية، واستعرضا الخطوات المقبلة.



أيضاً، اجتمعت كرامي مع النائب أشرف بيضون يرافقه وفد من المكتب المركزي لحركة "امل" برئاسة ، وتناول البحث جملة من المواضيع التربوية.



ثم اجتمعت مع وفد إماراتي رفيع ضم التنمية والتعاون الدولي في المدير التنفيذي للعمليات في وكالة للمساعدات الدولية راشد الحميري، والإختصاصي الأول في وزارة الخارجية الإماراتية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق للتنمية المنصوري، والقائم بأعمال سفارة الإمارات في فهد الكعبي، في حضور مستشارة التعاون الإقتصادي الدولي لرئيس الجمهورية روعة حاراتي، والفريق الإستشاري في مكتب .

وتم خلال الإجتماع الإطلاع على حاجات وأولوياتها خصوصا تلك التي تتفق مع برامج لعربية المتحدة.

وأبدى الوفد الإستعداد لدعم أولويات الوزارة وخططها للنهوض بالقطاع التربوي.