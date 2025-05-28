المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام: نعوّل على ما وعد به سلام لإنصاف المتقاعدين

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وإذ يستغرب المجلس غياب المتقاعدين المدنيين عن جدول أعمال الجلسة المذكورة فإنّه يعوّل على ما وعد به نوّاف سلام أمام الوفد الذي في 19 أيار 2025 لجهة أنّ البند الذي سينصف المتقاعدين العسكريّين سيشمل المتقاعدين المدنيين أيضا بالعطاء ذاته.لذلك سينتظر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام مقرّرات مجلس الوزراء في جلسة ، ويبني على الشيء مقتضاه.