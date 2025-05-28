جنرال إسرائيلي يُعلنها: مواجهة "حزب الله" في لبنان لم تنتهِ!

أعلن رئيس الجنرال ، مساء اليوم أنّ "المعركة في مواجهة في لم تنتهِ وسنلاحقه وسنواصل إضعافه حتى انهياره".

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تابع : "سنواصل العمل على إزالة التهديدات وإضعاف حزب الله من أجل حماية بلدات ودولة ، وقيادة غيّرت الواقع الأمني في المنطقة وعزّزت الأمن على الحدود".



وقال: " سنعمل على تقصير أمد الحرب من خلال التفوق العملياتي والحسم على مختلف الجبهات و جيشنا يخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا مدرك لحالة الاستنزاف وللأثمان جراء ذلك ".



وأشاد بقوات الاحتياط التابعة للفرقة 146 وبقوات الفرقة 91 على أدائهم في منذ بداية الحرب وعلى الإنجازات المهمة التي حققوها. تابع : "سنواصل العمل على إزالة التهديدات وإضعاف حزب الله من أجل حماية بلدات ودولة ، وقيادة غيّرت الواقع الأمني في المنطقة وعزّزت الأمن على الحدود".وقال: " سنعمل على تقصير أمد الحرب من خلال التفوق العملياتي والحسم على مختلف الجبهات و جيشنا يخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا مدرك لحالة الاستنزاف وللأثمان جراء ذلكوأشاد بقوات الاحتياط التابعة للفرقة 146 وبقوات الفرقة 91 على أدائهم في منذ بداية الحرب وعلى الإنجازات المهمة التي حققوها.



كلام زامير، جاء اثناء إجراء تقييم للوضع في مقر ، بمشاركة كل من الميجر جنرال ، وقائد الفرقة 146 البريغادير يفتح نوركين، وقائد الفرقة 91 البريغادير غز، وغيرهم من .





