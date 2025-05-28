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لبنان

جنرال إسرائيلي يُعلنها: مواجهة "حزب الله" في لبنان لم تنتهِ!

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:25
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أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير، مساء اليوم أنّ "المعركة في مواجهة حزب الله في لبنان لم تنتهِ وسنلاحقه وسنواصل إضعافه حتى انهياره".
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تابع زامير: "سنواصل العمل على إزالة التهديدات وإضعاف حزب الله من أجل حماية بلدات الشمال ودولة إسرائيل، وقيادة المنطقة الشمالية غيّرت الواقع الأمني في المنطقة وعزّزت الأمن على الحدود".

وقال: " سنعمل على تقصير أمد الحرب من خلال التفوق العملياتي والحسم على مختلف الجبهات و جيشنا يخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا مدرك لحالة الاستنزاف وللأثمان جراء ذلك". 

وأشاد رئيس الأركان بقوات الاحتياط التابعة للفرقة 146 وبقوات الفرقة 91 على أدائهم في الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب وعلى الإنجازات المهمة التي حققوها.
 
كلام زامير، جاء اثناء إجراء تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، بمشاركة كل من قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 146 البريغادير يفتح نوركين، وقائد الفرقة 91 البريغادير يوفال غز، وغيرهم من القادة.


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