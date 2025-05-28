تعميم جديد من وزارة الداخلية.. هذا ما جاء فيه

أصدرت والبلديات، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال، للتقدم من دائرة الرقابة على شركات الامن الخاصة في الوزارة، بغية تسوية أوضاعها في مهلة أقصاها 1/8/2025.

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