فرنجية يرد على جعجع: من أنت لتصنف الناس؟

نشر منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قال فيه: "مساء الخير حكيم. من انت لتصنف الناس بين سيادي وغير سيادي؟؟ ألم نتعلم شيء من تاريخنا، ألم يحن الوقت لنأخذ العبر من الماضي الذي كنت شريكاً أساسياً به منذ زمن الحرب حتى اليوم؟! أما منطق الدولة فهو اليوم متمثل بالرئيس و و الشرعية وليس بشخصك. أما بما يتعلق بنتائج رجاءً مراجعة النتائج".

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وتأتي تغريدة رداً على تصريح أدلى به " " ، الأربعاء، وتطرق خلاله إلى والعلاقة مع "المرده".

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