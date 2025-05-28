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لبنان

فرنجية يرد على جعجع: من أنت لتصنف الناس؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:55
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نشر النائب طوني فرنجية منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قال فيه: "مساء الخير حكيم. من انت لتصنف الناس بين سيادي وغير سيادي؟؟ ألم نتعلم شيء من تاريخنا، ألم يحن الوقت لنأخذ العبر من الماضي الذي كنت شريكاً أساسياً به منذ زمن الحرب حتى اليوم؟! أما منطق الدولة فهو اليوم متمثل بالرئيس جوزيف عون و الجيش اللبناني و مؤسسات الدولة الشرعية وليس بشخصك. أما بما يتعلق بنتائج زغرتا رجاءً مراجعة النتائج".
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وتأتي تغريدة فرنجية رداً على تصريح أدلى به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأربعاء، وتطرق خلاله إلى الانتخابات البلدية والعلاقة مع تيار "المرده". 
 
 
لقراءة تصريح جعجع.. إضغط هنا 
 
 
 
 
 
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