Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة يريد الاجتماع مع حزب الله لتوضيح موقفه

Lebanon 24
28-05-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1367341-638840942196876351.png
Doc-P-1367341-638840942196876351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال صدى تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام ضد حزب الله وإيران يتفاعل. وبعد تعليق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال إنه لن يرد على سلام «حفاظاً على ما تبقّى من ود»، جاء بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي توجّه إلى سلام قائلاً: «أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة للمقاومة الّتي حرّرت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل. المطلوب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدّة لا التنديد به».
Advertisement

فيما قالت مصادر قريبة من سلام لـ«الأخبار» إنه سيعقد «اجتماعاً قريباً مع حزب الله»، مستغربة «تصوير المواقف وكأنّ هناك خلافاً في الرأي بين سلام ورئيس الجمهورية»، غامزة من قناة «التركيز على العلاقة الإيجابية بينَ الحزب ورئيس الجمهورية مقابل علاقة متوترة مع رئيس الحكومة». وأضافت مصادر سلام أن «كل ما يقوله ينطبق مع كلام عون وخطاب القسم ومع البيان الوزاري».
وتابعت أن «اللقاء المرتقب قد يكون لمناقشة ملف إعادة الإعمار الذي بحثته كتلة حزب الله مع عون في اجتماعها الأخير معه»، مؤكدة أن «موقف سلام لا يختلف عن عون لجهة تحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار، لكن هذه العملية تحتاج إلى مساعدة من الخارج، وهذه المساعدة لا يُمكن تأمينها من دون أن يقدّم لبنان أدلة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه، ومن ضمنها ملف السلاح غير الشرعي، وهما مساران متلازمان».
 
مواضيع ذات صلة
"طريق المطار"...مَن يريد توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"؟
lebanon 24
29/05/2025 07:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحسم موقفه: لا استقرار بالضغط على المقاومة!
lebanon 24
29/05/2025 07:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الاجتماع السبت مع الإيرانيين يمثل خطوة أولى لمعرفة موقف طهران
lebanon 24
29/05/2025 07:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
lebanon 24
29/05/2025 07:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:24 | 2025-05-28
22:18 | 2025-05-28
22:27 | 2025-05-28
22:33 | 2025-05-28
00:25 | 2025-05-29
00:11 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24