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لبنان
رئيس الحكومة يريد الاجتماع مع حزب الله لتوضيح موقفه
Lebanon 24
28-05-2025
|
22:41
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لا يزال صدى تصريحات رئيس الحكومة
نواف سلام
ضد
حزب الله
وإيران يتفاعل. وبعد تعليق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد
الذي قال إنه لن يرد على سلام «حفاظاً على ما تبقّى من ود»، جاء بيان المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
الذي توجّه إلى سلام قائلاً: «أنت رئيس حكومة
لبنان
بفضل دعم
الثورة
الإسلاميّة الإيرانيّة للمقاومة الّتي حرّرت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت
إسرائيل
. المطلوب شكر من وقف مع لبنان في لحظة الشدّة لا التنديد به».
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فيما قالت مصادر قريبة من سلام لـ«الأخبار» إنه سيعقد «اجتماعاً قريباً مع حزب الله»، مستغربة «تصوير المواقف وكأنّ هناك خلافاً في الرأي بين سلام ورئيس الجمهورية»، غامزة من قناة «التركيز على العلاقة الإيجابية بينَ الحزب ورئيس الجمهورية مقابل علاقة متوترة مع رئيس الحكومة». وأضافت مصادر سلام أن «كل ما يقوله ينطبق مع كلام عون وخطاب القسم ومع البيان الوزاري».
وتابعت أن «اللقاء المرتقب قد يكون لمناقشة ملف
إعادة الإعمار
الذي بحثته كتلة حزب الله مع عون في اجتماعها الأخير معه»، مؤكدة أن «موقف سلام لا يختلف عن عون لجهة تحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار، لكن هذه العملية تحتاج إلى مساعدة من الخارج، وهذه المساعدة لا يُمكن تأمينها من دون أن يقدّم لبنان أدلة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه، ومن ضمنها ملف السلاح غير الشرعي، وهما مساران متلازمان».
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