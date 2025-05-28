"اليونيفيل": لسنا الطرف المنفّذ للقرار 1701 بل الداعم لتطبيقه

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في وقت تترقّب فيه الأوساط ما ستؤول إليه مناقشات بشأن تجديد ولاية الموقتة في في آب المقبل، تتزايد التساؤلات حول مصير "اليونيفيل" ودورها المستقبلي في الجنوب، وسط تقاطعات سياسية إقليمية ودولية غير مسبوقة.وفي حديث مع"نداء الوطن" قال المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل"، ، إن اليونيفيل ليست في موقع قرار بل تنفيذ، ضمن حدود واضحة يرسمها القرار 1701.يؤكد تيننتي أن "البعثة تخرج من مرحلة نزاع استمر خمسة عشر شهراً، لكنها لا تزال في قلب التوتر، إذ إن الجيش يحتفظ بوجود عسكري في بعض مناطق الجنوب اللبناني، فيما لا تزال الأسلحة منتشرة، والجهود مستمرة في ما يتعلق بملف نزع السلاح". ويضيف: "تترافق الوقائع الميدانية مع ضغوط متزايدة من بعض في مجلس الأمن، وعلى رأسها ، بالإضافة إلى مقاربات مغايرة من كل من ولبنان". ويشدّد تيننتي على أن "لبنان يطالب بالإبقاء على المهمة وفق تفويضها الحالي، في حين تدعو أطراف أخرى إلى إدخال تعديلات. لكن القرار النهائي يعود إلى الأعضاء في مجلس الأمن، ونحن، كـ "يونيفيل"، لسنا طرفاً في هذه المداولات". وحول ما يُشاع عن تهديد باستخدام الفيتو، يوضح: "نسمع أحاديث غير رسمية، لكن لم نتلقّ أي إشارات رسمية حتى الآن. لا يزال أمامنا وقت طويل للنقاشات، ونحن حذرون في تصريحاتنا خلال هذه المرحلة".يردّ تيننتي بحزم على الانتقادات المتعلقة بعدم منع تسليح " ": "نحن لسنا الجهة المنفّذة للقرار 1701، بل نعمل لدعم في تنفيذه. لا يمكننا الدخول إلى الممتلكات الخاصة أو مصادرة الأسلحة. وإذا عثرنا على أسلحة، نبلغ الجيش اللبناني، وهذا هو الحد لصلاحياتنا". ويشير إلى أن: "الجنوب شهد بين 2006 و2023 واحدة من أطول فترات الاستقرار النسبي. ما حصل بعد تشرين الأول 2023 لا يلغي هذا الإنجاز".يؤكد تيننتي: "الجيش اللبناني شريكنا الاستراتيجي. هو ملتزم، لكنه بحاجة إلى دعم إضافي. نحن ننسّق معه كل تحركاتنا. صحيح أن البعض يمنع دورياتنا بحجّة غياب الجيش، لكن هذا غير دقيق. القرار 1701 يخولنا تنفيذ دوريات مستقلة". ويتابع: "لدينا نحو 10 آلاف جندي، بينما الجيش لديه عدد أقل بكثير. من المستحيل تنفيذ كل التحركات معًا، ولكن الهدف على المدى البعيد هو أن يتسلّم الجيش اللبناني المهام".يقول تيننتي: "في أيار وحده، حصلت عدة حوادث، لكنها ليست خارجة عن السياق العام. نحن ننفذ مئات الأنشطة يومياً، وبعض الحوادث ناتجة عن أعطال أو سوء فهم، وتُستغل أحياناً سياسياً أو إعلامياً. ويؤكد أن "الدعم من الجيش اللبناني والسلطات لا يزال موجوداً، وآخرهم الذي عبّر عن دعمه الكامل لمهمتنا واستقلاليتها".ويشدد على أن المطلوب انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، وعودة إلى الجنوب، ومن ثم الانتقال من وقف للأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار دائم". ويشير تيننتي إلى أن "اليونيفيل" هي "ثاني أكبر جهة توظيف في الجنوب بعد الدولة. نحن ندعم السكان بخدمات طبية وإنسانية، وننفّذ مشاريع بنى تحتية، ونشغّل شركات محلية. لا يزال داعماً لنا".وبين الضغوط والوقائع الميدانية المتشابكة، تبرز ضرورة مراجعة تفويض "اليونيفيل" ضمن معادلة تضمن استقلالها العملياتي من دون المسّ بسيادة لبنان، وتحافظ على ثقة المجتمع الجنوبي دون التنازل عن مقتضيات القرار 1701. فـ"اليونيفيل"، كما يقول تيننتي، ليست ضامناً عسكرياً، بل "هي حكم جريح" لكنه حاضر، والبديل عن وجودها هو فراغ أمني خطير قد يفتح الأبواب أمام انفجار جديد، محلياً أو إقليمياً.