في صيدا.. اخماد حريق خيمة بسطة خضار

شبّ حريق كبير في خيمة لبسطة خضار في حي مكسر العبد في ، حيث امتدت ألسنة النار الى شاحنة صغيرة كانت متوقفة في المكان.

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وقد حضرت الى المكان فرق من الاطفاء، عملت على اخماد الحريق، وعدم امتداده.