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لبنان

في صيدا.. اخماد حريق خيمة بسطة خضار

Lebanon 24
29-05-2025 | 00:25
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شبّ حريق كبير في خيمة لبسطة خضار في حي مكسر العبد في صيدا، حيث امتدت ألسنة النار الى شاحنة صغيرة كانت متوقفة في المكان.
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وقد حضرت الى المكان فرق من الاطفاء، عملت على اخماد الحريق، وعدم امتداده.
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